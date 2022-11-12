«Адмирал» всухую обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Первые два периода прошли без голов. На 43-й минуте встречи Артём Гареев вывел владивостокскую команду вперёд, «прошив» Илью Проскурякова. Голкипер дальневосточной команды Никита Серебряков оформил шат-аут.

Таким образом, «Адмирал» одержал пятую победу подряд. «Трактор» же проиграл в трёх из последних четырёх встреч.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 15 ноября в Москве сыграет с ЦСКА. «Трактор» 14 ноября в Хабаровске встретится с «Амуром».