«Адмирал» всухую обыграл «Трактор» и одержал пятую победу подряд
Поделиться
Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Адмирал» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2022, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Гареев – 42:52 (5x5)
Первые два периода прошли без голов. На 43-й минуте встречи Артём Гареев вывел владивостокскую команду вперёд, «прошив» Илью Проскурякова. Голкипер дальневосточной команды Никита Серебряков оформил шат-аут.
Таким образом, «Адмирал» одержал пятую победу подряд. «Трактор» же проиграл в трёх из последних четырёх встреч.
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» 15 ноября в Москве сыграет с ЦСКА. «Трактор» 14 ноября в Хабаровске встретится с «Амуром».
Комментарии
- 12 ноября 2022
-
12:35
-
12:16
-
11:53
-
11:36
-
11:16
-
10:54
-
10:31
-
10:14
-
09:57
-
09:33
-
09:14
-
09:00
-
08:53
-
08:32
-
08:18
-
07:58
-
07:56
-
07:19
-
06:32
-
06:30
-
06:25
-
06:12
-
06:08
-
05:59
-
05:49
-
05:39
-
04:57
-
04:49
-
04:36
-
04:27
-
04:12
-
03:39
-
03:12
-
01:12
-
00:35
Партнерский контент