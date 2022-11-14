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Форвард «Рейнджерс» Кравцов пропустил матч с «Аризоной» из-за зубной инфекции

Форвард «Рейнджерс» Кравцов пропустил матч с «Аризоной» из-за зубной инфекции
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов пропустил второй матч подряд.

22-летний форвард пропустил матч с «Аризоной» (4:1) из-за зубной инфекции, сообщает Newsday со ссылкой на слова главного тренера «Рейнджерс» Жерара Галлана.

«У него было недомогание в субботу утром, вечером он пришёл на каток и его беспокоили зубы. Поэтому сегодняшнее утро он провёл в кресле стоматолога», — заявил Галлан.

Напомним, до этого Кравцов пропустил матч с «Нэшвиллом» (1:2) из-за расстройства желудка. Ранее 22-летний хоккеист в четырёх матчах сезона получил три травмы.

Всего в текущем сезоне Виталий сыграл шесть матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Клуб из Нью-Йорка после 16 игр набрал 19 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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