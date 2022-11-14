Подъяпольский поделился впечатлениями после перехода в СКА

Новичок СКА голкипер Владислав Подъяпольский рассказал про переход из «Северстали» в питерский клуб и вспомнил работу с вратарём Сергеем Бобровским.
«Как узнал о переходе в СКА? Конечно это было неожиданно. Узнал, когда мы отправились на выезд в Ярославль. Только заселились в отель, когда мне позвонили и сказали, что я перехожу в СКА.
Какие были эмоции? Только позитивные! Очень рад оказаться в такой большой команде с такими задачами, с опытным и сильным тренерским штабом.
Успел ли пообщаться с кем-то из армейцев перед переходом? До перехода с ребятами не общался, но, как только появилась новость, мне написали Андрей Педан и Никита Камалов. Я хорошо с ними знаком. Сказали: если что, помогут. Думаю, с адаптацией всё будет хорошо.
Какие впечатления остались от встреч со СКА в текущем сезоне? Хорошая быстрая команда. Сразу видно, что есть задача не только попасть в плей-офф, как во многих других клубах, а идти за Кубком. Приятно попасть в такую команду.
Знаком ли с Сергеем Бобровским лично? Ориентируюсь на него в своей карьере? Лично знаком с Сергеем. Мы вместе тренировались, когда он приезжал в Новокузнецк. Это большой профессионал – что ещё сказать. У него своя карьера, у меня своя, но от него точно можно много взять хорошего», — приводит слова Подъяпольского сайт СКА.
Напомним, сегодня СКА официально объявил об обмене с «Северсталью». В результате сделки в Санкт-Петербург отправился голкипер Подъяпольский, а в обратном направлении — вратарь Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков.
- 14 ноября 2022
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