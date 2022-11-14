СКА объявил об обмене Самонова и Пыленкова в «Северсталь» на Подъяпольского
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СКА в официальном телеграм-канале объявил об обмене с «Северсталью». В результате сделки в Санкт-Петербург отправился голкипер Владислав Подъяпольский, а в обратном направлении — вратарь Александр Самонов и защитник Даниил Пыленков.
«Добро пожаловать в Петербург, Владислав!
В результате обмена с «Северсталью» состав СКА пополнил вратарь Владислав Подъяпольский, а в Череповец отправятся Александр Самонов и Даниил Пыленков», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Подъяпольский принял участие 19 встречах, на его счету 89,5% отражённых бросков в среднем за матч при коэффициенте надёжности 2,78. Александр Самонов в нынешнем чемпионате появился в 14 встречах, в которых в среднем отражал 93% бросков с показателем надёжности 1,89.
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