Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне из-за травмы выбыл на месяц
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне из-за растяжения лодыжки, полученного в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ) пропустит от трёх до четырёх недель, сообщает официальный «твиттер» клуба из Огайо.
Отметим, что в этом матче в начале третьего периода Лайне ударил ногой в голову российского голкипера «островитян» Ильи Сорокина. 27-летний вратарь не получил серьёзного повреждения и продолжил матч.
24-летний финский нападающий в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл восемь матчей за «Коламбус», в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-4».
Следующий матч в рамках регулярного сезона НХЛ «Коламбус» проведёт дома с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 16 ноября (3:30 мск).
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