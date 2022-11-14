Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне из-за травмы выбыл на месяц

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне из-за растяжения лодыжки, полученного в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ) пропустит от трёх до четырёх недель, сообщает официальный «твиттер» клуба из Огайо.

Отметим, что в этом матче в начале третьего периода Лайне ударил ногой в голову российского голкипера «островитян» Ильи Сорокина. 27-летний вратарь не получил серьёзного повреждения и продолжил матч.

24-летний финский нападающий в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл восемь матчей за «Коламбус», в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-4».

Следующий матч в рамках регулярного сезона НХЛ «Коламбус» проведёт дома с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 16 ноября (3:30 мск).