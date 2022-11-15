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Кочетков установил рекорд «Каролины» по скорости достижения первого сухого матча в карьере

Кочетков установил рекорд «Каролины» по скорости достижения первого сухого матча в карьере
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу одержали гости со счётом 3:0.

Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков отразил все 27 бросков по воротам и оформил свой первый «сухой» матч в карьере НХЛ. Таким образом, россиянин стал первым вратарём в истории «Каролины», кому удалось оформить шатаут в первые пять матчей за клуб.

Кочетков выиграл все пять матчей регулярного чемпионата НХЛ и стал двенадцатым вратарём в истории лиги кому удавалось победить в пяти стартовых матчах в карьере. В прошлом сезоне НХЛ россиянин принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата, а также провёл четыре матча в плей-офф с «Бостон Брюинз».

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