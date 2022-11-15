«Это аккаунт фанатов Кочеткова». Соцсети «Каролины» сменили статус в честь россиянина

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу одержали гости со счётом 3:0.



Российский голкипер «ураганов» Пётр Кочетков отразил все 27 бросков по воротам и оформил свой первый «сухой» матч в карьере НХЛ. Вратарь был признан первой звездой матча. Официальный аккаунт «Каролины» в одной из соцсетей сменил описание на «Это аккаунт фанатов Петра Кочеткова».

Фото: официальный аккаунт «Каролины» в соцсети

Напомним, российский голкипер стал первым вратарём в истории «Каролины» кому удалось оформить шатаут за первые пять матчей в составе клуба. Кочетков так же выиграл все пять своих матчей в регулярном чемпионате НХЛ и стал двенадцатым вратарём в истории лиги кому удавалось одержать пять побед в пяти стартовых матчах за карьеру.