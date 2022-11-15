«Де, да, ду, дудаби, та-а-шо». Канадец — о том, как Малкин говорил в начале карьеры в НХЛ

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги Андре Руа вспомнил, как форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин говорил в начале заокеанской карьеры.
«Малкин, когда я с ним играл, тоже почти не говорил по-английски, только «Де, да, ду, дудаби, та-а-шо», очень смешно. Что такое, ты голоден? – Та! – Хочешь заказать еду в номер? – Та-да-ба-ди! – Такси вызвать? – Та-да! – Чего хочешь-то? – Та-да-ду-ба-ди! А потом показал на свой член. Презерватив? – Та-е! Презерватив! — Ага, презерватив. Спроси у врача, Джино. Его очень сложно было понять, мы знаки всякие делали. Отличный он парень, смешной до ужаса. Я его много лет не видел, думаю, сейчас его английский намного лучше», — сказал Руа в подкасте Spittin' Chiclets.
В текущем сезоне 36-летний российский форвард за 15 матчей набрал 16 (7+9) очков.
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