Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Де, да, ду, дудаби, та-а-шо». Канадец — о том, как Малкин говорил в начале карьеры в НХЛ

«Де, да, ду, дудаби, та-а-шо». Канадец — о том, как Малкин говорил в начале карьеры в НХЛ
Комментарии

Бывший нападающий клубов Национальной хоккейной лиги Андре Руа вспомнил, как форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин говорил в начале заокеанской карьеры.

«Малкин, когда я с ним играл, тоже почти не говорил по-английски, только «Де, да, ду, дудаби, та-а-шо», очень смешно. Что такое, ты голоден? – Та! – Хочешь заказать еду в номер? – Та-да-ба-ди! – Такси вызвать? – Та-да! – Чего хочешь-то? – Та-да-ду-ба-ди! А потом показал на свой член. Презерватив? – Та-е! Презерватив! — Ага, презерватив. Спроси у врача, Джино. Его очень сложно было понять, мы знаки всякие делали. Отличный он парень, смешной до ужаса. Я его много лет не видел, думаю, сейчас его английский намного лучше», — сказал Руа в подкасте Spittin' Chiclets.

В текущем сезоне 36-летний российский форвард за 15 матчей набрал 16 (7+9) очков.

Новость по теме
Малкин вышел на 61-е место по голам в НХЛ, превзойдя показатели Гилмора и Штястны
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022