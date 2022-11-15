Новиков: Кочетков — не просто вратарь, он находится на грани тафгая

Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил игру голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова.

«Кочетков — не просто вратарь, он находится на грани тафгая. Он пришёл в НХЛ и сразу сказал: «Я здесь хозяин, не путайтесь у меня под ногами». Самое главное, чтобы он не перегнул клюшку. У него отличные данные, это восходящая звезда, и мы будем ей гордиться. Раньше у вратарей был первый номер на спине. Он давал отчёт тому, кто самый главный в команде. Потом уже появился Третьяк со своей двадцаткой и другие. Но раньше вратарь носил первый номер и был самым главным человеком в коллективе. Будем смотреть с удовольствием за успехами Кочеткова в «Каролине».



Вратарский путь — очень тяжёлый, на нём нужно быть сильным и мужественным. Все лучшие качества человека проявляются во вратарской позиции. Сейчас в НХЛ пробивается молодой Тарасов. Конкуренция за место в воротах очень тяжёлая, ведь на площадке играет один вратарь. Каждый хочет быть первым. Это очень сложно психологически. Нужно поддерживать своего коллегу и в то же время стараться быть первым. У Пети для этого есть все данные. Главное, чтобы он не терял ориентацию по жизни и на площадке. Попасть в команду НХЛ и сразу же добиться результатов — это дорогого стоит», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Напомним, в сегодняшнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:0) Кочетков установил рекорд «Каролины» по скорости достижения первого «сухого» матча в карьере. Россиянин стал первым вратарём в истории «ураганов», кому удалось оформить шат-аут в первые пять матчей за клуб.