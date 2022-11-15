Бывший тренер Кочеткова рассказал об успешной игре голкипера «Каролины» в НХЛ

Тренер вратарей «Куньлунь Ред Стар» Владимир Куликов, работавший с Петром Кочетковым в молодёжной сборной России, рассказал об игре голкипера «Каролины Харрикейнз» в текущем сезоне НХЛ.

«Насколько удивителен прогресс Кочеткова? Для меня тут нет ничего сверхъестественного. Если ты усердно работаешь и любишь своё дело, то успех обязательно приходит. Не стоит забывать, что это только регулярка, в плей-офф у него есть два поражения. Но тенденция очень позитивная, очень рад за его успехи.

За счёт чего Кочетков добивается таких результатов? Ему очень помогает команда, каждый игрок делает свою работу очень хорошо, и «Каролина» показывает уверенный хоккей. Поэтому Пётр находится в комфортных условиях. Тем более парень усердно трудится, работает каждый день. Если мы это прибавим к его таланту, то получим такой результат, который он показывает на сегодняшний день», — сказал Куликов в интервью Sport24.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Чикаго Блэкхоукс» (5:0) Кочетков установил рекорд «Каролины» по скорости достижения первого «сухого» матча в карьере. Россиянину для рекорда хватило пяти матчей.