Р. Ротенберг — о шести голах в третьем периоде: новорождённая команда. Роды были тяжёлыми

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (7:2) и рассказал об игре армейцев в третьем периоде.

«Как будто в третьем периоде вышел другой СКА? Договорились с ребятами, что будет такая новорождённая команда сегодня. Но, видимо, роды были тяжёлыми. В третьем периоде новорождённая команда вышла, и мы показали наш уровень. Очень тяжёлый был выезд. Для нас важно через работу преодолеть все сложности. Команда формируется, это важный этап для нас, важная победа, огромная благодарность болельщикам, команде. Ребята молодцы сегодня, работаем дальше, всем спасибо», — сказал Ротенберг в послематчевом интервью на телеканале КХЛ.

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