СКА разгромил минское «Динамо», забросив шесть шайб в третьем периоде

В Санкт-Петербурге в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ местный СКА принимал на своём льду минское «Динамо». Победу со счётом 7:2 (0:0, 1:1, 6:1) одержали армейцы.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На второй минуте второго периода счёт в матче открыл нападающий минчан Павел Варфоломеев с передачи Джозефа Душака. Спустя две минуты Василий Глотов с передач Дмитрия Бучельникова и Никиты Камалова сделал счёт равным.

На восьмой минуте третьего периода вывел СКА вперёд Дмитрий Яшкин. Менее чем через минуту Дмитрий Яшкин сделал дубль. Ещё через 33 секунды четвёртый гол СКА забил Валентин Зыков с передачи Максима Грошева. На 12-й минуте третьего периода Александр Волков довёл счёт до крупного. Спустя три минуты Никита Гусев забил шестой гол СКА в матче. Степан Фальковский забросил седьмую шайбу армейцев в конце третьего периода. Вторую шайбу минчан в матче забросил Сергей Сапего.

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Следующий матч армейцы проведут на выезде с казанским «Ак Барсом» 17 ноября. Минчане в этот же день примут дома «Сибирь».