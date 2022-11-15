Роман Ротенберг объяснил смысл совершённого громкого обмена

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (7:2), рассказал про выезд на Дальний Восток и объяснил смысл совершённого обмена с череповецкой «Северсталью».

«Серьёзно готовились, серьёзная команда с канадским тренером. Играют быстро и агрессивно, в канадском стиле. Болельщики дали нам энергии, которой не хватало на выезде. Ребята молодцы, добавили, преодолели все сложности, забили хорошие голы. Играли с огоньком весь матч, добавили огня в третьем периоде. Засучили рукава, стали работать на команду, все вместе, единым кулаком. Важная победа, благодарен команде. Все вместе вышли из сложной ситуации. Сезон длинный, нам чем хуже, тем лучше. Преодолевая сложности, команда строится. Сейчас порадуемся и вылетаем в Казань. Для нас самая важная игра – следующая. Благодарен всем, кто поддерживал в сложной ситуации. Поражение всегда сирота, у победы много отцов, но мы всё вместе преодолели и идём дальше, к новым вершинам.

Выезд на Дальний Восток? Мы не можем искусственно создать стрессовую ситуацию, а именно в стрессе команда выходит на новый уровень. Чем раньше это происходит, чем лучше. Этот выезд был как предсезонка. Тяжелейшие сборы с перелётами, разными вирусами. До сих пор многие ребята болеют, грипп. Весь тренерский штаб болел, выходили на антибиотиках, работали. Это хоккейная жизнь, такие ситуации бывают. И в плей-офф бывают разные ситуации, когда играешь седьмой матч плей-офф, надо вытаскивать все силы, несмотря ни на что. Нужно уметь правильно играть, несмотря на усталость. Мы увидели наши слабые места и откорректировали их. Но есть над чем работать дальше, у нас всё впереди. А одно очко на этом выезде – это боевое очко. Зато мы проверили разные схемы, и «шесть на четыре», и «шесть на пять», где мы уже хорошо играли. Были поклёвки, не хватило свежести забить. Третий период в Новосибирске – вообще наш лучший период в этом сезоне. Они не коснулись шайбы вообще, мы все 20 минут играли с шайбой в зоне соперника. Но за это не дают очки, надо забивать. Эти моменты мы откорректировали, сегодня реализация моментов была на другом уровне. Мы играли дома, ребята хорошо настроились, вернулись игроки с травмы. В то же время у нас много ребят, которые не могут принимать участия в матчах. Рассчитываем на них в следующей игре.

Подъяпольский? Все наши решения идут на пользу команде, мы всегда ищем, как усилить команду. Мы прошли очень много за эти годы, за игры плей-офф. Все эти решения принимаются не спонтанно. У меня была возможность увидеть лично Влада, мы с ним провели много очных игр, где Влад показывал стабильную игру против нас. У нас были большие сложности против него, и в плей-офф, в серии «Северстали» с «Динамо» ему было очень сложно забить. А в «Динамо» очень серьёзные ребята – Шипачёв, Яшкин. Это серьёзное и не спонтанное решение. Смотрим разные матчи, разных игроков, ищем ребят под нашу систему. Влад всегда бьётся до конца, всегда играл агрессивно, у него серьёзный опыт. В нашем понимании это было лучшее, что мы могли сделать на сегодня. Благодарны Самонову и Пыленкову, у нас к ним нет никаких претензий. Я их поблагодарил, но мы идём вперёд. Очень рады, что удалось получить такого сильного вратаря. У нас во всех линиях должны быть резервы. Даже сейчас во многих матчах играли ребята из «Невы» — Ожигихин, Колтыгин. Несмотря на это, мы продолжали обыгрывать сильнейшие команды. Наша задача – найти четыре звена, мотор, который будет работать. То, что мы увидели сегодня», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.