Овечкин обошёл Сидора по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ

37-летний российский нападающий «Вашинтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным статистическим достижением в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (0:1, идёт первый период).
Встреча с «Флоридой» стала для Овечкина 1282-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю ему удалось обойти двукратного обладателя Кубка Стэнли защитника Дэрилла Сидора (1281). Александр вышел на чистое 70-е место в истории лиги по этому показателю. Его следующая цель – литовский нападающий Дайнюс Зубрус (1293), с 2018 года возглавляющий федерацию хоккея Литвы.
В нынешнем сезоне Овечкин проводит свой 18-й матч. На его счету восемь заброшенных шайб и шесть результативных передач при коэффициенте полезности «-14».
Все рекорды НХЛ, которые может побить Александр Овечкин.
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