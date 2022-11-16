Овечкин обошёл Сидора по сыгранным матчам за карьеру в НХЛ

37-летний российский нападающий «Вашинтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился очередным статистическим достижением в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (0:1, идёт первый период).

Встреча с «Флоридой» стала для Овечкина 1282-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю ему удалось обойти двукратного обладателя Кубка Стэнли защитника Дэрилла Сидора (1281). Александр вышел на чистое 70-е место в истории лиги по этому показателю. Его следующая цель – литовский нападающий Дайнюс Зубрус (1293), с 2018 года возглавляющий федерацию хоккея Литвы.

В нынешнем сезоне Овечкин проводит свой 18-й матч. На его счету восемь заброшенных шайб и шесть результативных передач при коэффициенте полезности «-14».

Все рекорды НХЛ, которые может побить Александр Овечкин.