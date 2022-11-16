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Галлан — о Кравцове на тренировке: он выглядел отлично и действительно здоровым

Галлан — о Кравцове на тренировке: он выглядел отлично и действительно здоровым
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов, пропустивший два последних матча команды из-за расстройства желудка и зубной инфекции, принял участие в тренировке команды из Нью-Йорка.

Кравцов и Баркли Гудроу меняли друг друга на фланге во втором звене с Винсентом Трочеком и Артемием Панариным. В одном из эпизодов Кравцов сделал красивую голевую передачу на Панарина, чем вызвал эмоциональную реакцию хоккеистов команды, сообщает журналист Винс Меркольяно.

«Он выглядел отлично и действительно здоровым», – отметил действия россиянина главный тренер Жерар Галлан.

22-летний нападающий набрал один (0+1) балл в шести матчах нынешнего сезона при среднем игровом времени 08.44. Большую часть сыгранной регулярки российский форвард пропустил из-за различных травм и зубной инфекции.

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