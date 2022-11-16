Купер рассказал, как отреагировала команда на ошибку Сергачёва в матче с «Далласом»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, что команда поддержала российского защитника Михаила Сергачёва после того, как он потерял шайбу перед своими воротами и позволил «Далласу» сравнять счёт в матче в численном меньшинстве.

«Никто не чувствовал себя так плохо в тот момент, как Сергачёв. Он, наверное, немного расстроился, но не потерял концентрацию. Всем в команде было наплевать на эту ошибку. Все такие: «Эй, ничего страшного. Осталось ещё много времени на реализацию большинства».

Соперник не вышел вперёд благодаря этому голу, они просто сравняли счёт.… Я думаю, что это было здорово, и я думаю, что это поможет нам в дальнейшем. Это, безусловно, является моментом нашего роста как команды», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

Матч завершился победой «молний» в овертайме со счётом 5:4. Сергачёв оформил результативную передачу на победный гол Алекса Киллорна в дополнительное время.