Купер рассказал, как отреагировала команда на ошибку Сергачёва в матче с «Далласом»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, что команда поддержала российского защитника Михаила Сергачёва после того, как он потерял шайбу перед своими воротами и позволил «Далласу» сравнять счёт в матче в численном меньшинстве.
«Никто не чувствовал себя так плохо в тот момент, как Сергачёв. Он, наверное, немного расстроился, но не потерял концентрацию. Всем в команде было наплевать на эту ошибку. Все такие: «Эй, ничего страшного. Осталось ещё много времени на реализацию большинства».
Соперник не вышел вперёд благодаря этому голу, они просто сравняли счёт.… Я думаю, что это было здорово, и я думаю, что это поможет нам в дальнейшем. Это, безусловно, является моментом нашего роста как команды», — цитирует Купера Tampa Bay Times.
Матч завершился победой «молний» в овертайме со счётом 5:4. Сергачёв оформил результативную передачу на победный гол Алекса Киллорна в дополнительное время.
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