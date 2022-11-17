Форвард «Сент-Луиса» Барбашёв — о присутствии родителей на матче: это особенный момент

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв отметился двумя (1+1) очками и поделился эмоциями от присутствия на матче своей матери. Родители хоккеистов находились на трибунах на последних двух выездных матчах команды, в рамках специальной клубной программы. Родственники путешествуют с командой за счёт клуба.

«Это определённо особенный момент. Я не видел маму два года. На выезде присутствуют родители многих хоккеистов команды, так что это действительно особенное событие для всех. Одержать победу перед ними — это хорошее чувство», — цитирует нападающего официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Барбашёв провёл 15 матчей, набрал семь очков (3+4) и заработал коэффициент полезности «+4».