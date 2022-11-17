Гол Барбашёва и голевая Александрова позволили «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.



За победителей забивали Калле Росен, Джордан Кайру, Райан О'Райлли и Тайлер Питлтк с передачи российского нападающего Никиты Александрова. У хозяев отличился дважды Андреас Атанасиу.



Примечательно, что за победителей также российский нападающий Иван Барбашёв забил очередной гол для своей команды. Это третий в сезоне точный выстрел россиянина. Он отличился на 47-й минуте матча после передачи канадского форварда Джордана Кайру. Так же на счету россиянина голевая передача.



Также на его счету три голевые передачи. Всего он провёл 15 матчей и заработал коэффициент полезности «+2».



Всего в НХЛ у Барбашёва 366 игр, в которых он забросил 71 шайбу и отдал 85 голевых передач. Показатель эффективности – «+15».