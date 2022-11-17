Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автомобилист — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Барбашёва и голевая Александрова позволили «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

Гол Барбашёва и голевая Александрова позволили «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
Комментарии

В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Сент-Луис Блюз». Матч закончился победой гостей со счётом 5:2.

За победителей забивали Калле Росен, Джордан Кайру, Райан О'Райлли и Тайлер Питлтк с передачи российского нападающего Никиты Александрова. У хозяев отличился дважды Андреас Атанасиу.

Примечательно, что за победителей также российский нападающий Иван Барбашёв забил очередной гол для своей команды. Это третий в сезоне точный выстрел россиянина. Он отличился на 47-й минуте матча после передачи канадского форварда Джордана Кайру. Так же на счету россиянина голевая передача.

Также на его счету три голевые передачи. Всего он провёл 15 матчей и заработал коэффициент полезности «+2».

Всего в НХЛ у Барбашёва 366 игр, в которых он забросил 71 шайбу и отдал 85 голевых передач. Показатель эффективности – «+15».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2022, четверг. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 5
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Росен (Ливо, О'Райлли) – 14:09 (5x5)   0:2 Кайру (Ледди, Барбашёв) – 25:12 (5x5)   1:2 Атанасиу (Доми, Кейн) – 27:19 (5x5)   1:3 О'Райлли – 28:08 (4x5)   2:3 Атанасиу (Курашев, Хайра) – 29:35 (5x4)   2:4 Питлик (Александров, Аччари) – 31:37 (5x5)   2:5 Барбашёв (Кайру) – 46:55 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022