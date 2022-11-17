Форвард системы «Авангарда» Мирошниченко рассказал про бросок Овечкина

Форвард системы «Авангарда» Иван Мирошниченко высказал мнение о броске нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с левого круга вбрасывания.
«Почему никто не может отразить щелчок Овечкина с той точки? Даже не знаю. Может у него шайба на радиоуправлении? Или клюшка какая‑то особенная? Если серьёзно, то у него всё налажено. Всё в «Вашингтоне» заточено под Саню, чтобы он вложился в бросок, и шайба залетела куда нужно. Когда ты 17 лет забиваешь с одного и того же места, то с закрытыми глазами всё можешь исполнить. Тебе отдают пас, ты кидаешь и забиваешь. Думаю, Саша уже особо не парится по этому поводу, всё делая на автоматизме, — сказал Мирошниченко в интервью «Матч ТВ».
Овечкин в текущем сезоне провёл 18 игр за «столичных», в которых забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач.
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