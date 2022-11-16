Овечкин обновил личную антирекордную серию без голов в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил личную антирекордную «сухую» серию в сезоне-2022/2023 в НХЛ.
Капитан «столичных» не может забить уже на протяжении четырёх матчей. В ночь с 15 на 16 ноября Овечкин не сумел поразить ворота «Флориды Пантерз». До этого он уходил без заброшенных шайб в двух встречах с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одной — с «Питтсбург Пингвинз». Всего за этот отрезок у Овечкина одна результативная передача при общем показателе полезности «-4».
Прежде худшей серией россиянина были три стартовых матча сезона. Тогда он тоже ни разу не забил.
Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
- 16 ноября 2022
-
17:05
-
16:27
-
15:42
-
15:33
-
15:16
-
14:49
-
14:29
-
13:53
-
13:08
-
12:37
-
12:15
-
11:49
-
11:18
-
10:47
-
10:45
-
10:28
-
09:58
-
09:43
-
09:27
-
09:09
-
08:48
-
08:48
-
08:23
-
07:45
-
07:24
-
07:15
-
07:02
-
06:42
-
06:41
-
06:34
-
06:23
-
06:15
-
06:01
-
05:43
-
05:39