Овечкин обновил личную антирекордную серию без голов в новом сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил личную антирекордную «сухую» серию в сезоне-2022/2023 в НХЛ.

Капитан «столичных» не может забить уже на протяжении четырёх матчей. В ночь с 15 на 16 ноября Овечкин не сумел поразить ворота «Флориды Пантерз». До этого он уходил без заброшенных шайб в двух встречах с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одной — с «Питтсбург Пингвинз». Всего за этот отрезок у Овечкина одна результативная передача при общем показателе полезности «-4».

Прежде худшей серией россиянина были три стартовых матча сезона. Тогда он тоже ни разу не забил.

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:2.