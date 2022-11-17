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Форвард «Авангарда» Малыхин о восьмой победе подряд: нашли свою игру, но некогда выдыхать

Форвард «Авангарда» Малыхин о восьмой победе подряд: нашли свою игру, но некогда выдыхать
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Нападающий «Авангарда» Фёдор Малыхин прокомментировал победу над «Сочи» (5:4 ОТ) и рассказал о серии побед омского клуба.

«Продолжаю работать, получаю доверие тренерского штаба. Всё только через работу, ничего не изменилось. Как я работал на тренировках, как отдавался и был заряжен. Где-то, наверное, Всевышний даёт мне немного

Как мы можем выдохнуть? Восьмая победа подряд, набрали очков, но на пятом-шестом месте. До 68-й игры как минимум нельзя выдыхать. Если весь сезон будет такое положение в турнирной таблице, то нельзя расслабляться, надо до последнего матча пахать. Выдыхать некогда. Да, мы нашли свою игру, с каждым днём улучшаем её. Есть результат, слава богу. Но работать надо дальше, все ещё впереди», — передаёт слова Малыхина корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

«Авангард» после победы занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 37 очков.

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