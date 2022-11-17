Крылов объявил об изменениях в тренерском штабе и менеджменте «Авангарда»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов после победы над «Сочи» (5:4 ОТ) объявил, что у исполняющего обязанности главного тренера омичей Михаила Кравеца уберут приставку и.о. на завтрашнем совете директоров команды, а также утвердят Рашида Хабибулина новым генеральным менеджером.
«Поздравляю с победой. Когда пропускаешь за 12 секунд, сложно психологически себя настроить. Многие из вас помнят небезызвестный финал с ЦСКА, когда пропустили за секунду до конца, но Дедунов тогда забил этот гол. Сегодня тоже красивый гол. Правильно, что это капитан сделал. Вы сделали заключительный шаг к тому, чтобы убрать пристиавку и.о у Михаила Григорьевича. Завтра совет директоров, у меня нет сомнений, что его утвердят в должности главного тренера. Молодцы ребята, вы сделали ему подарок.
Вы знаете, что от нас ушёл Волков (бывший генменеджер «ястребов». — Прим. «Чемпионата»). Но сегодня у нас присутствует здесь наш новый генеральный менеджер (Рашид Хабибулин. — Прим. «Чемпионата»). Тоже думаю, что завтра мы утвердим его в должности. Человек в хоккее известный, заслуженный. Работаем в том же духе, на вас приятно смотреть», — приводит слова Крылова Youtube-канал «Авангарда».
«Авангард» после сегодняшней победы поднялся на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 37 очков.
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