Доминик Гашек рассказал, что ему нравится в российском голкипере Андрее Василевском

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек рассказал, что ему нравится в российском голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.

Как отмечает The Athletic, бывший страж ворот «Баффало Сэйбрз» и «Детройт Ред Уингз» ценит в хоккеисте «молний» то, что тот «никогда не сдаётся» во время игры.

Напомним, Василевский был задрафтован «Тампой» в 2012-м году в первом раунде под общим 19-м номером. С 2014 года российский голкипер неизменно выступает за «Лайтнинг». За это время Василевский принял участие в 377 встречах в Национальной хоккейной лиге, в которых одержал 235 побед при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,52.

Голкипер является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020, 2021), в его коллекции личных трофеев есть «Везина Трофи» (2019) и «Конн Смайт Трофи» (2021).