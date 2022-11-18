Василевский — о работе по дому: чистил водосточные трубы и нашёл мёртвую крысу

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал, что считает важным заниматься делами по дому. Голкипер предпочитает не обращаться за помощью к другим людям и старается делать всё по хозяйству самостоятельно. Единственным исключением является уход за его немаленьким садом. Остальные обязанности, включая стрижку газона, он выполняет сам.

«Ещё я чистил водосточные трубы. Нашёл там мёртвую крысу. Она пахла так себе! Когда у тебя есть дом, ты должен заботиться о нём», — приводит слова Василевского The Athletic.

Напомним, Василевский был задрафтован «Тампой» в 2012-м году в первом раунде под общим 19-м номером. С 2014 года российский голкипер неизменно выступает за «Лайтнинг». За это время Василевский принял участие в 377 встречах в Национальной хоккейной лиге, в которых одержал 235 побед при 91,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,52.