The Athletic рассказал, как «Тампа» решила задрафтовать Василевского благодаря рисунку

Журналист The Athletic Джо Смит рассказал занимательную историю о подробностях драфта Национальной хоккейной лиги 2012 года. Тогда «Тампа-Бэй Лайтнинг» перед мероприятием провела классическое интервью с российским вратарём Андреем Василевским. Голкипер смог удивить представителей «молний», что поспособствовало его переходу в клуб. Россиянина выбрали в первом раунде.
«Тампа» не хотела раскрывать свои карты, поэтому утром перед началом драфта в Питтсбурге привела Василевского в гостиничный номер команды. Двадцать одна команда взяла интервью у Василевского, причём в «Сенаторз» его попросили приехать в Оттаву на одно из мероприятий (Василевский накануне пошёл в аквапарк и так сильно обгорел на солнце, что ему пришлось отказаться).
Счастливы были и скауты, и начальство «Лайтнинг», когда они завершили свой преддрафтовый разговор с Василевским. Они заметили, что 17-летний парень рисовал что-то на листе бумаги во время интервью, но не видели, что это было. В конце они спросили, покажет ли он им свой рисунок.
Это был логотип «молний», — говорится в сообщении.
«Я помню тот момент. Я показал им рисунок, и они засмеялись. Вот почему они задрафтовали меня», — приводит слова Василевского The Athletic.
- 18 ноября 2022
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