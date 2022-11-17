Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — СКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хет-трик Радулова помог «Ак Барсу» победить питерский СКА дома

Хет-трик Радулова помог «Ак Барсу» победить питерский СКА дома
Комментарии

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду питерский СКА. Победу со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) одержали хозяева.

На 16-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард «Ак Барса» Кирилл Петров с передачи Ильи Сафонова.

На 13-й минуте второго периода Никита Гусев с передачи Никиты Камалова и Михаила Воробьёва сделал счёт равным. На 18-й минуте Александр Радулов с передачи Александра Бурмистрова вывел казанцев вперёд. Менее чем через две минуты Радулов сделал дубль.

На пятой минуте третьего периода Игорь Ожиганов с передач Михаила Воробьёва и Никиты Гусева сократил отставание в счёте. На 13-й минуте третьего периода четвёртую шайбу хозяев забросил Илья Сафонов с передачи Марка Янчевского. На 16-й минуте третьего периода Радулов сделал хет-трик.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Петров (Сафонов) – 15:08 (5x5)   1:1 Гусев (Камалов, Воробьёв) – 32:32 (5x5)   2:1 А. Радулов (Бурмистров) – 37:00 (5x5)   3:1 А. Радулов (Воронков) – 38:49 (5x5)   3:2 Ожиганов (Воробьёв, Гусев) – 44:58 (5x5)   4:2 Сафонов (Янчевский) – 52:36 (5x5)   5:2 А. Радулов (Сафонов, Воронков) – 55:28 (5x4)

Казанский «Ак Барс» следующий матч проведёт на выезде с омским «Авангардом» 19 ноября в 13:00 мск. Питерский СКА в этот же день сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в 17:00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022