Хет-трик Радулова помог «Ак Барсу» победить питерский СКА дома

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду питерский СКА. Победу со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) одержали хозяева.
На 16-й минуте первого периода счёт в матче открыл форвард «Ак Барса» Кирилл Петров с передачи Ильи Сафонова.
На 13-й минуте второго периода Никита Гусев с передачи Никиты Камалова и Михаила Воробьёва сделал счёт равным. На 18-й минуте Александр Радулов с передачи Александра Бурмистрова вывел казанцев вперёд. Менее чем через две минуты Радулов сделал дубль.
На пятой минуте третьего периода Игорь Ожиганов с передач Михаила Воробьёва и Никиты Гусева сократил отставание в счёте. На 13-й минуте третьего периода четвёртую шайбу хозяев забросил Илья Сафонов с передачи Марка Янчевского. На 16-й минуте третьего периода Радулов сделал хет-трик.
Казанский «Ак Барс» следующий матч проведёт на выезде с омским «Авангардом» 19 ноября в 13:00 мск. Питерский СКА в этот же день сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в 17:00 мск.
- 17 ноября 2022
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