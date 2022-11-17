Радулов оформил четвёртый хет-трик в КХЛ и первый после возвращения из НХЛ
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В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду питерский СКА. Победу со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) одержали хозяева.
Форвард казанцев Александр Радулов оформил свой четвёртый хет-трик в КХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Предыдущий хет-трик 36-летний хоккеист делал в составе ЦСКА 11 февраля 2015 года — 7 лет и 279 дней назад.
Также это был первый хет-трик Александра после возвращения из Национальной хоккейной лиги.
Радулов после 29 матчей за казанский клуб забросил 13 шайб и отдал 10 результативных передач.
«Ак Барс» следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ проведёт на выезде с омским «Авангардом» 19 ноября в 13:00 мск.
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