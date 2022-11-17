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Третью шайбу Радулова в матче «Ак Барс» — СКА засчитали после видеопросмотра

Третью шайбу Радулова в матче «Ак Барс» — СКА засчитали после видеопросмотра
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В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал на своём льду питерский СКА. Победу со счётом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) одержали хозяева.

Третью шайбу форварда «Ак Барса» Александра Радулова засчитали после пятиминутного видеопросмотра, который инициировал тренерский штаб СКА на помеху вратарю. После этого момента, питерских армейцев наказали двумя минутами штрафа за задержку игры.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Ак Барс» следующий матч проведёт на выезде с омским «Авангардом» 19 ноября в 13:00 мск. Питерский СКА в этот же день сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» в 17:00 мск.

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