Потапов ответил на вопрос, насколько он готов к той роли, на которую его взяли в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Алексей Потапов оценил свой дебют в клубе в матче с «Адмиралом» (1:2).

«В принципе, несложно было играть на следующий день после присоединения к команде. Ребята хорошо встретили, тренерский штаб нарисовал, как нужно играть. Просто результат немного не порадовал, конечно, хотелось бы победить. А так – по игре мне всё понятно, как играет «Динамо», Единственное, как я понимаю, много ребят сейчас вне состава по разным причинам. Надеюсь, что скоро все раны затянутся, и все ребята выйдут играть.

Трудно сказать, растерял я игровую форму или нет. Завтра будет собрание – тренера всё расскажут. Эмоционально я был очень голоден, сейчас самое главное – восстановиться к следующему матчу, потому что очень много эмоций оставил на льду.

Насколько я готов быть своего рода дядькой для молодёжи, которым меня видят в «Динамо» генменеджер Сопин и главный тренер Кудашов? Не всё сразу, всё со временем. Здесь свой устав, свой уклад, слаженный коллектив. Потихонечку помаленечку буду помогать обязательно, делиться, рассказывать. Потихоньку знакомлюсь с ребятами, с некоторыми я уже был знаком, всё наладится. Моя карьера ещё не была, она идёт. И конечно, я обязательно буду подсказывать молодёжи, даже не в том плане, что куда побежал, а аккуратно и тактично делиться своим опытом», — сказал Потапов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.