Бучневич отметился эффектным голом в матче с «Вашингтоном». Это его вторая шайба в сезоне

27-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич отличился в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23 с «Вашингтон Кэпиталз», который в эти минуты проходит на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе.
На момент подготовки новости продолжается первый период, счёт – 3:0. На исходе пятой минуты Брэйден Шенн вывел «Сент-Луис» вперёд, а на восьмой минуте Бучневич удвоил преимущество хозяев. После передачи Владимира Тарасенко он опередил Джона Карлсона, подобрал шайбу за воротами и красиво завершил эпизод.
Третий гол «Сент-Луиса» в матче оформил Тори Крюг – на 12-й минуте, и в этой атаке также поучаствовал Тарасенко. Для Бучневича же это вторая заброшенная шайба в текущем сезоне НХЛ. Он отличился в матче с «Коламбусом» 16 октября. Также на счету Павла пять результативных передач.
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