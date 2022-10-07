$ 190 млн для русских! Итоговый расклад по зарплатам наших хоккеистов в НХЛ

Больше всех снова заработает Артемий Панарин, а Кирилл Капризов и Александр Овечкин совершили стремительное ускорение в топ-5 рейтинга.

Уже сегодня, 7 октября, вынесенным матчем в Чехии «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» официально откроют регулярный чемпионат НХЛ сезона-2022/2023. Спустя сутки в чешской столице состоится повторная встреча «акул» и «хищников», а 12 октября регулярка НХЛ войдёт в привычною колею, когда начнутся матчи в Северной Америке.

За несколько часов до старта регулярки «Чемпионат» составил расклад по зарплатам российских хоккеистов в НХЛ. Сразу оговоримся, что в наш список попали исключительно те игроки, которые на данный момент должны провести сезон-2022/2023 в главной хоккейной лиге мира, поэтому российские хоккеисты (вроде Ярослава Аскарова, Петра Кочеткова, Кирилла Марченко и так далее по списку), уже отправленные клубами НХЛ в АХЛ, остались вне поля нашего рассмотрения. Вне списка находится и Артём Анисимов, находящийся на пробном контракте с «Филадельфией». Самый тонкий момент с Никитой Сошниковым и Климом Костиным, чьи перспективы начать сезон в основном составе своих команд на данный момент остаются неясными.

Для начала сразу разведём в разные стороны два ключевых понятия – кэпхит и зарплата игрока в конкретном сезоне. Кэпхит – это среднегодовая сумма контракта игрока, которая учитывается в платёжной ведомости клубов НХЛ. Считается он просто – общая сумма контракта делится на его срок. При этом сам по себе кэпхит не является зарплатой в привычном понимании.

В одном сезоне по двухлетнему контракту игрок может заработать $ 7 млн, а в другом $ 3 млн, тогда в платёжную ведомость его команды пойдёт сумма в $ 5 млн. Нас же в данном рейтинге интересуют исключительно реальные зарплаты (salary) российских хоккеистов в предстоящем сезоне, на них-то мы и будем ориентироваться.

№ Игрок Команда Зарплата, $ млн 1 н. Артемий Панарин «Рейнджерс» 12,5 2 в. Сергей Бобровский «Флорида» 12 3 в. Андрей Василевский «Тампа-Бэй» 11 4 н. Александр Овечкин «Вашингтон» 10 5 н. Кирилл Капризов «Миннесота» 10 6 н. Никита Кучеров «Тампа-Бэй» 9 7 н. Евгений Малкин «Питтсбург» 8 8 з. Михаил Сергачёв «Тампа-Бэй» 7,2 9 н. Андрей Свечников «Каролина» 7 10 н. Евгений Дадонов «Монреаль» 6,5 11 н. Валерий Ничушкин «Колорадо» 6 12 в. Игорь Шестёркин «Рейнджерс» 6 13 н. Владимир Тарасенко «Сент-Луис» 5,5 14 н. Павел Бучневич «Сент-Луис» 5,5 15 н. Евгений Кузнецов «Вашингтон» 5 16 з. Иван Проворов «Филадельфия» 4,75 17 з. Никита Зайцев «Оттава» 4,75 18 н. Илья Михеев «Ванкувер» 4,35 19 з. Владислав Гавриков «Коламбус» 4,2 20 в. Семён Варламов «Айлендерс» 4 21 в. Илья Сорокин «Айлендерс» 4 22 з. Никита Задоров «Калгари» 3,75 23 в. Антон Худобин «Даллас» 3,75 24 в. Александр Георгиев «Колорадо» 3,6 25 з. Дмитрий Орлов «Вашингтон» 3,3 26 з. Артём Зуб «Оттава» 3,25 27 н. Денис Гурьянов «Даллас» 2,9 28 з. Илья Любушкин «Баффало» 2,75 29 н. Иван Барбашёв «Сент-Луис» 2,6 30 н. Александр Барабанов «Сан-Хосе» 2,5 31 н. Владислав Наместников «Тампа-Бэй» 2,5 32 з. Александр Романов «Айлендерс» 2,5 33 з. Дмитрий Куликов «Анахайм» 2,25 34 в. Илья Самсонов «Торонто» 1,8 35 н. Яков Тренин «Нэшвилл» 1,7 36 н. Андрей Кузьменко «Ванкувер» 0,95 37 н. Егор Чинахов «Коламбус» 0,925 38 н. Василий Подколзин «Ванкувер» 0,925 39 н. Виталий Кравцов «Рейнджерс» 0,875 40 з. Николай Кныжов «Сан-Хосе» 0,85 41 н. Евгений Свечников «Сан-Хосе» 0,75 Итоговая сумма 191,675

Примечательно, что два лидера по зарплате среди россиян – нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и голкипер «Флориды» Сергей Бобровский – также входят и в тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов во всей лиге в нынешнем сезоне. Больше россиян в сезоне-2022/2023 заработает только нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин ($ 13 млн).

Реальная зарплата Панарина снизилась на $ 0,5 млн в сравнении с прошлым сезоном, но всё ещё обгоняет среднюю, которая составляет $ 11,642 млн. Что касается Бобровского, то он по-прежнему остаётся самым высокооплачиваемым вратарём лиги как по зарплате в сезоне, так и по кэпхиту, если не считать Кэри Прайса, который практически завершил карьеру.

Сергей Бобровский Фото: AP/ТАСС

Если сравнивать топ самых дорогих российских хоккеистов нынешнего сезона с аналогичным рейтингом, составленным в сезоне минувшем, то бросается в глаза рывок Александра Овечкина и Кирилла Капризова. Год назад капитан «Вашингтона» и лидер «Миннесоты» заняли только 11-е и 13-е места соответственно, а сейчас оба вошли в топ-5.

В свою очередь, Никита Кучеров из «Тампы» спикировал со второй позиции на шестую, а Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Иван Проворов («Филадельфия») покинули пределы топ-10. Таковы структурные особенности их соглашений с клубами.

Валерий Ничушкин Фото: AP/ТАСС

Самый же крутой прорыв совершил свежеиспечённый обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерий Ничушкин. В минувшем сезоне воспитанник челябинского хоккея с зарплатой в $ 2,8 млн занимал только 24-е место в рейтинге, а сейчас после заключения нового контракта с «лавинами» рванул на 13 позиций вверх.

Таким образом, в сезоне-2022/2023 российские игроки из списка заработают $ 191,675 млн. В ходе сезона эта сумма наверняка вырастет, так как из фарм-клубов в основу на отдельные матчи будут вызываться и другие россияне, сейчас не попавшие в список. При этом, разумеется, эта сумма не равна тем деньгам, которые хоккеисты из списка получат на руки. Необходимо помнить о двух главных налогах в НХЛ – эскроу и налоге штата.

Но посчитать точные суммы в данном случае пока не представляется возможным, так как ставка эскроу официально ещё не утверждена (ранее сообщалось, что она составит от 14 до 18 процентов). В любом случае после вычета всех налогов хоккеисты теряют в среднем от 40 до 60 процентов в зависимости от дислокации своей команды.