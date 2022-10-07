$ 190 млн для русских! Итоговый расклад по зарплатам наших хоккеистов в НХЛ

Уже сегодня, 7 октября, вынесенным матчем в Чехии «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» официально откроют регулярный чемпионат НХЛ сезона-2022/2023. Спустя сутки в чешской столице состоится повторная встреча «акул» и «хищников», а 12 октября регулярка НХЛ войдёт в привычною колею, когда начнутся матчи в Северной Америке.
За несколько часов до старта регулярки «Чемпионат» составил расклад по зарплатам российских хоккеистов в НХЛ. Сразу оговоримся, что в наш список попали исключительно те игроки, которые на данный момент должны провести сезон-2022/2023 в главной хоккейной лиге мира, поэтому российские хоккеисты (вроде Ярослава Аскарова, Петра Кочеткова, Кирилла Марченко и так далее по списку), уже отправленные клубами НХЛ в АХЛ, остались вне поля нашего рассмотрения. Вне списка находится и Артём Анисимов, находящийся на пробном контракте с «Филадельфией». Самый тонкий момент с Никитой Сошниковым и Климом Костиным, чьи перспективы начать сезон в основном составе своих команд на данный момент остаются неясными.
Для начала сразу разведём в разные стороны два ключевых понятия – кэпхит и зарплата игрока в конкретном сезоне. Кэпхит – это среднегодовая сумма контракта игрока, которая учитывается в платёжной ведомости клубов НХЛ. Считается он просто – общая сумма контракта делится на его срок. При этом сам по себе кэпхит не является зарплатой в привычном понимании.
В одном сезоне по двухлетнему контракту игрок может заработать $ 7 млн, а в другом $ 3 млн, тогда в платёжную ведомость его команды пойдёт сумма в $ 5 млн. Нас же в данном рейтинге интересуют исключительно реальные зарплаты (salary) российских хоккеистов в предстоящем сезоне, на них-то мы и будем ориентироваться.
|№
|Игрок
|Команда
|Зарплата, $ млн
|1
|н. Артемий Панарин
|«Рейнджерс»
|12,5
|2
|в. Сергей Бобровский
|«Флорида»
|12
|3
|в. Андрей Василевский
|«Тампа-Бэй»
|11
|4
|н. Александр Овечкин
|«Вашингтон»
|10
|5
|н. Кирилл Капризов
|«Миннесота»
|10
|6
|н. Никита Кучеров
|«Тампа-Бэй»
|9
|7
|н. Евгений Малкин
|«Питтсбург»
|8
|8
|з. Михаил Сергачёв
|«Тампа-Бэй»
|7,2
|9
|н. Андрей Свечников
|«Каролина»
|7
|10
|н. Евгений Дадонов
|«Монреаль»
|6,5
|11
|н. Валерий Ничушкин
|«Колорадо»
|6
|12
|в. Игорь Шестёркин
|«Рейнджерс»
|6
|13
|н. Владимир Тарасенко
|«Сент-Луис»
|5,5
|14
|н. Павел Бучневич
|«Сент-Луис»
|5,5
|15
|н. Евгений Кузнецов
|«Вашингтон»
|5
|16
|з. Иван Проворов
|«Филадельфия»
|4,75
|17
|з. Никита Зайцев
|«Оттава»
|4,75
|18
|н. Илья Михеев
|«Ванкувер»
|4,35
|19
|з. Владислав Гавриков
|«Коламбус»
|4,2
|20
|в. Семён Варламов
|«Айлендерс»
|4
|21
|в. Илья Сорокин
|«Айлендерс»
|4
|22
|з. Никита Задоров
|«Калгари»
|3,75
|23
|в. Антон Худобин
|«Даллас»
|3,75
|24
|в. Александр Георгиев
|«Колорадо»
|3,6
|25
|з. Дмитрий Орлов
|«Вашингтон»
|3,3
|26
|з. Артём Зуб
|«Оттава»
|3,25
|27
|н. Денис Гурьянов
|«Даллас»
|2,9
|28
|з. Илья Любушкин
|«Баффало»
|2,75
|29
|н. Иван Барбашёв
|«Сент-Луис»
|2,6
|30
|н. Александр Барабанов
|«Сан-Хосе»
|2,5
|31
|н. Владислав Наместников
|«Тампа-Бэй»
|2,5
|32
|з. Александр Романов
|«Айлендерс»
|2,5
|33
|з. Дмитрий Куликов
|«Анахайм»
|2,25
|34
|в. Илья Самсонов
|«Торонто»
|1,8
|35
|н. Яков Тренин
|«Нэшвилл»
|1,7
|36
|н. Андрей Кузьменко
|«Ванкувер»
|0,95
|37
|н. Егор Чинахов
|«Коламбус»
|0,925
|38
|н. Василий Подколзин
|«Ванкувер»
|0,925
|39
|н. Виталий Кравцов
|«Рейнджерс»
|0,875
|40
|з. Николай Кныжов
|«Сан-Хосе»
|0,85
|41
|н. Евгений Свечников
|«Сан-Хосе»
|0,75
|Итоговая сумма
|191,675
Примечательно, что два лидера по зарплате среди россиян – нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и голкипер «Флориды» Сергей Бобровский – также входят и в тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов во всей лиге в нынешнем сезоне. Больше россиян в сезоне-2022/2023 заработает только нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин ($ 13 млн).
Реальная зарплата Панарина снизилась на $ 0,5 млн в сравнении с прошлым сезоном, но всё ещё обгоняет среднюю, которая составляет $ 11,642 млн. Что касается Бобровского, то он по-прежнему остаётся самым высокооплачиваемым вратарём лиги как по зарплате в сезоне, так и по кэпхиту, если не считать Кэри Прайса, который практически завершил карьеру.
Сергей Бобровский
Фото: AP/ТАСС
Если сравнивать топ самых дорогих российских хоккеистов нынешнего сезона с аналогичным рейтингом, составленным в сезоне минувшем, то бросается в глаза рывок Александра Овечкина и Кирилла Капризова. Год назад капитан «Вашингтона» и лидер «Миннесоты» заняли только 11-е и 13-е места соответственно, а сейчас оба вошли в топ-5.
В свою очередь, Никита Кучеров из «Тампы» спикировал со второй позиции на шестую, а Владимир Тарасенко («Сент-Луис»), Евгений Кузнецов («Вашингтон») и Иван Проворов («Филадельфия») покинули пределы топ-10. Таковы структурные особенности их соглашений с клубами.
Валерий Ничушкин
Фото: AP/ТАСС
Самый же крутой прорыв совершил свежеиспечённый обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерий Ничушкин. В минувшем сезоне воспитанник челябинского хоккея с зарплатой в $ 2,8 млн занимал только 24-е место в рейтинге, а сейчас после заключения нового контракта с «лавинами» рванул на 13 позиций вверх.
Таким образом, в сезоне-2022/2023 российские игроки из списка заработают $ 191,675 млн. В ходе сезона эта сумма наверняка вырастет, так как из фарм-клубов в основу на отдельные матчи будут вызываться и другие россияне, сейчас не попавшие в список. При этом, разумеется, эта сумма не равна тем деньгам, которые хоккеисты из списка получат на руки. Необходимо помнить о двух главных налогах в НХЛ – эскроу и налоге штата.
Но посчитать точные суммы в данном случае пока не представляется возможным, так как ставка эскроу официально ещё не утверждена (ранее сообщалось, что она составит от 14 до 18 процентов). В любом случае после вычета всех налогов хоккеисты теряют в среднем от 40 до 60 процентов в зависимости от дислокации своей команды.
- 7 октября 2022
-
13:56
-
13:49
-
13:08
-
12:51
-
12:22
-
11:59
-
11:46
-
11:20
-
11:06
-
10:28
-
09:58
-
09:39
-
09:25
-
09:00
-
08:52
-
08:33
-
08:21
-
07:56
-
06:36
-
05:34
-
05:20
-
05:02
-
04:39
-
04:23
-
03:54
- 6 октября 2022
-
23:43
-
23:35
-
23:27
-
23:20
-
23:16
-
23:10
-
23:03
-
22:54
-
22:53
-
22:46