Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин догнал Зубруса по количеству матчей за карьеру в НХЛ

Овечкин догнал Зубруса по количеству матчей за карьеру в НХЛ
Комментарии

37-летний российский нападающий «Вашинтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эти минуты проводит свой 1 293-й матч в карьере в Национальной хоккейной лиге – его команда играет на выезде с «Сент-Луис Блюз» и после первого периода уступает со счётом 0:3.

По количеству проведённых матчей в НХЛ Овечкин сравнялся с литовским нападающим Дайнюсом Зубрусом, который с 1996 по 2016 годы выступал за «Филадельфию», «Монреаль», тот же «Вашингтон», а также «Баффало», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе», а с 2018 года возглавляет федерацию хоккея Литвы. Теперь Овечкин делит с ним 69-е место в истории лиги по общему числу игр.

В текущем сезоне Овечкин проводит свой 19-й матч. Он забросил восемь шайб (дубль с «Ванкувером», по одной – «Нью-Джерси», «Нэшвиллу», «Каролине», «Детройту», «Аризоне» и «Эдмонтону») и отдал шесть результативных передач.

Овечкин в плохой форме, но это полбеды. Разбор унылого старта «Вашингтона» в сезоне НХЛ Овечкин в плохой форме, но это полбеды. Разбор унылого старта «Вашингтона» в сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022