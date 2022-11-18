Овечкин догнал Зубруса по количеству матчей за карьеру в НХЛ

37-летний российский нападающий «Вашинтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эти минуты проводит свой 1 293-й матч в карьере в Национальной хоккейной лиге – его команда играет на выезде с «Сент-Луис Блюз» и после первого периода уступает со счётом 0:3.
По количеству проведённых матчей в НХЛ Овечкин сравнялся с литовским нападающим Дайнюсом Зубрусом, который с 1996 по 2016 годы выступал за «Филадельфию», «Монреаль», тот же «Вашингтон», а также «Баффало», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе», а с 2018 года возглавляет федерацию хоккея Литвы. Теперь Овечкин делит с ним 69-е место в истории лиги по общему числу игр.
В текущем сезоне Овечкин проводит свой 19-й матч. Он забросил восемь шайб (дубль с «Ванкувером», по одной – «Нью-Джерси», «Нэшвиллу», «Каролине», «Детройту», «Аризоне» и «Эдмонтону») и отдал шесть результативных передач.
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