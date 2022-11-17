Овечкин в плохой форме, но это полбеды. Разбор унылого старта «Вашингтона» в сезоне НХЛ

Прямо сейчас в таблице НХЛ то положение, которого давно ждали многие журналисты и ненавистники — и «Питтсбург», и «Вашингтон» находятся вне зоны плей-офф. Кроме того, у обоих доминаторов последних пятнадцати лет отрицательная разница шайб и менее 50% набранных очков. У «пингвинов» ситуация после нашего прошлого обзора не поменялась — разве что болельщики не верят оптимистичным журналистам и требуют отправить в отставку Майка Салливана.

У «Вашингтона» же и продвинутая статистика весьма печальна. По процентовке xG и количеству созданных ожидаемых голов «столичные» идут на 25-м месте, по количеству опасных моментов — на 22-м. Дела в обороне чуть получше, но и по защитным метрикам «Вашингтон» идёт только в серединке таблицы.

В чём же основная причина такого положения? Самый простой ответ — травмы, и на этом можно было бы закончить. Клубы НХЛ часто охватывают настоящие эпидемии травматизма, сейчас от этого страдает тот же «Коламбус». О проблемах «Вашингтона» было известно ещё летом, когда стало понятно, что Никлас Бекстрём и Том Уилсон пропустят по несколько месяцев (в случае со шведом это был ещё оптимистичный прогноз).

Никлас Бекстрём Фото: AP/TASS

На рынке руководство «Кэпиталз» точечно сработало, чтобы заменить травмированных, подписав не получившего квалификационное предложение Дилана Строума и выменяв из «Оттавы» силовика Коннора Брауна. Браун, которого вы можете помнить по ударному канадскому звену на ЧМ-2021, приходил как прямая подмена для Уилсона, но провёл за новый клуб лишь три матча, выбыв с разрывом связок до конца сезона.

Кроме того, из-за травмы не играет Ти Джей Оши, выбывший после девяти игр, с марта на лёд не выходил один из самых быстрых игроков лиги Карл Хагелин, а недавно вне строя оказался и Дмитрий Орлов. Вся эта толпа травмированных какое-то время занимала в платёжке $ 40 млн — почти половину от потолка зарплат.

Сам же Бекстрём перенёс операцию по восстановлению тазобедренного сустава — эта травма долгое время была хронической и приносила ему достаточно неудобств в повседневной жизни. В тренировочном лагере Бекс рассказывал журналистам, что всё супер, он чувствует себя лучше прежнего и уже обходится без боли. Однако далеко не все перенёсшие такую процедуру возвращаются на лёд — например, Райан Кеслер закончил карьеру раньше, чем это ожидалось. По статусу шведа пока больше знаков вопроса, и не факт, что он сыграет в этом сезоне.

Из-за огромного количества травм главный тренер Питер Лавиолетт вынужден постоянно ротировать состав: по данным сайта Sportlogiq, «Кэпиталз» использовали больше всех сочетаний звеньев в лиге. Конечно, некоторые тренеры любят «блендер», но такая нестабильность на очень коротком отрезке сезона ни к чему хорошему не приводит. Возможности для ротации были ослаблены из-за потери двух игроков на драфте отказов.

Кроме того, годы погони за Кубком ожидаемо подточили глубину молодёжной системы «Кэпс». Самый талантливый проспект, задрафтованный клубом — это Иван Мирошниченко, которому пока только предстоит дебютировать в КХЛ. Коннор Макмайкл, на которого возлагалось огромное количество надежд, пока банально не проходит в состав: в четырёх проведённых играх 21-летний форвард был худшим в команде по статистике. Лавиолетт, однако, не хочет отправлять его в АХЛ, что вызывает некоторых удивление.

Питер Лавиолетт Фото: AP/TASS

Но больше всего вопросов, конечно, возникает к Александру Овечкину. Вспомните: в прошлом году состав «Кэпиталз» чуть ли не наполовину состоял из юниоров и игроков, в экстренном порядке поднятых из фарм-клуба, однако Ови в первой половине сезона летал по площадке, забивал, отдавал и делал абсолютно всё. Сейчас же Овечкин идёт к единолично худшему показателю полезности в лиге: «-15» пока имеет и Джордан Кайру из «Сент-Луиса», но у «блюзменов» дела налаживаются.

Уже в прошлом году в игре Ови произошёл какой-то надлом — и мы показывали это в одной из прошлых статей, изменилась даже карта бросков: Овечкин выбирает менее эффективные точки для броска, реже идёт в слот. При этом нельзя сказать, что тренеры берегут капитана «Вашингтона»: прямо сейчас среднее игровое время Ови — 21 минута, самый высокий результат с сезона-2010/2011. Удивительно, но большинство «Кэпс» — 24-е в лиге, хотя Овечкин не уходит со льда и получает по шесть минут в спецбригаде за матч.

Но в этом-то и проблема: никакой вариативности в нём нет. «Те же самые игроки стоят на одних и тех же местах. Слишком много передач и мало попыток нагружать ворота, игроки слишком мало перемещаются, хотя должны искать лучшие позиции», — описывает это издание Washington Hockey Now. Да, скидывать шайбу в левый круг не так просто, как кажется со стороны, а без Бекстрёма на раздаче и менее эффективно. Удивительно, но даже простой вход в зону для бригады «Кэпс» в последние сезоны стал затруднён.

Однако никакой перестройки в «Кэпиталз» не планируют. Скоро в состав должны вернуться Оши и Орлов. Возвращение Уилсона, который со своей энергией и заряженностью долгое время был теневым MVP клуба, ожидается уже в середине или конце декабря — и эти лидеры должны оживить команду с огромными дырами в составе.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

А что же Овечкин? По многим прошлым сезонам мы знаем, что середина сезона для Ови проходит лучше первых месяцев. Например, самый продуктивный месяц Овечкина в энхаэловской карьере — это январь (125 шайб в 197 играх). Сложно представить себе, что весь год пройдёт так: единственный действительно провальный год Ови («-35» в сезоне-2013/2014) был связан со странным тренером Оутсом, который пытался сменить фланг игрока и порой навешивал ему в звено откровенные брёвна.

«После продления контракта с Овечкиным тотальная перестройка сейчас невозможна. Цель на следующие сезоны остаётся простой: держать уровень и надеяться на удачного соперника в первом раунде, после чего ожидать очередного кубкового похода. Если этот план не осуществится — что ж, берите попкорн и готовьтесь к «Шоу Ови». Пара лет погони за Гретцки может быть скучноватой, но, когда он подберётся поближе, это будет очень весело», — пишет автор The Athletic Тарик Аль-Башир.

Однако в «Вашингтоне» пока явно не нацелены на подобное. Кубковый костяк 2018-го на месте почти в полном составе, их тренер выводил в финал Кубка три команды, все софиты направлены на «Кэпиталз» — так что им пока рано биться за статистику своего капитана.