Кросби – второй после Овечкина действующий игрок НХЛ, 100 раз открывавший счёт в матче

35-летний канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (2:2, идёт второй период) сумел повторить достижение российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

В игре с «Миннесотой» Сидни открыл счёт точным броском на девятой минуте первого периода. Он стал вторым среди действующих хоккеистов НХЛ после Овечкина, кто становился автором первого гола в матчах 100 или более раз.

Кросби открывает счёт в матче с «Миннесотой».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне Кросби проводит 17-й матч и уже совершил 18 (8+10) результативных действий при коэффициенте полезности «-4». В 2012 году Сидни заключил 12-летний контракт с «Пингвинз» на общую сумму в $ 104,4 млн ($ 8,7 млн за сезон), который истекает в 2025 году.

