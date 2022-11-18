Александр Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ в матче с «Сент-Луисом»

В эти минуты в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт на табло в пользу хозяев – 3:1.
Российский нападающий гостей Александр Овечкин забросил 789-ю шайбу в НХЛ.
В этом сезоне у Овечкина 19 игр, в которых он отличился девять раз и шесть раз отдал результативные передачи. Всего у форварда 1293 матча в НХЛ, в которых он забросил 789 шайб и отдал 636 голевых передач.
По количеству проведённых матчей в НХЛ Овечкин сравнялся с литовским нападающим Дайнюсом Зубрусом, который с 1996 по 2016 год выступал за «Филадельфию», «Монреаль», «Вашингтон», а также «Баффало», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе», а с 2018 года возглавляет Федерацию хоккея Литвы. Теперь Овечкин делит с ним 69-е место в истории лиги по общему числу игр.
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