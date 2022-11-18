«Флорида» вместе с Бобровским проиграла «Далласу» в матче с 10 голами

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.



За хозяев забивали Картер Вераге, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. У проигравших же забросили свои шайбы Роопе Хинц (дважды), Нильс Лундквист, Джейми Бенн, Талйер Сегин и Тай Делландреа.



Примечательно, что после первого периода на лёд вышел голкипер хозяев Сергей Бобровский. Всего он совершил 7 сейвов.

В параллельном матче в Бостоне «Бостон Брюинз» сыграл свою игру с «Филадельфией Флайерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.



За хозяев отличились Томаш Носек, Джейк Дебраск и Давид Крейчи (дважды). А у гостей точным выстрелом отметился Оуэн Типпетт.