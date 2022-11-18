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«Флорида» вместе с Бобровским проиграла «Далласу» в матче с 10 голами

«Флорида» вместе с Бобровским проиграла «Далласу» в матче с 10 голами
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

За хозяев забивали Картер Вераге, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук. У проигравших же забросили свои шайбы Роопе Хинц (дважды), Нильс Лундквист, Джейми Бенн, Талйер Сегин и Тай Делландреа.

Примечательно, что после первого периода на лёд вышел голкипер хозяев Сергей Бобровский. Всего он совершил 7 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Сегин, Линделль) – 04:58 (5x5)   0:2 Лундквист (Факса, Гленденинг) – 15:16 (5x5)   0:3 Бенн (Делландреа, Джонстон) – 15:53 (5x5)   0:4 Сегин (Марчмент) – 19:51 (5x5)   1:4 Вераге (Форслинг, Беннетт) – 27:29 (5x4)   1:5 Хинц (Робертсон) – 30:56 (5x5)   2:5 Луостаринен (Беннетт, Ткачук) – 32:12 (5x5)   3:5 Райнхарт (Экблад, Монтур) – 38:27 (5x4)   4:5 Ткачук (Беннетт, Вераге) – 53:57 (5x5)   4:6 Делландреа (Бенн, Гленденинг) – 59:42 (en)

В параллельном матче в Бостоне «Бостон Брюинз» сыграл свою игру с «Филадельфией Флайерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

За хозяев отличились Томаш Носек, Джейк Дебраск и Давид Крейчи (дважды). А у гостей точным выстрелом отметился Оуэн Типпетт.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2022, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Носек (Фолиньо, Заха) – 31:25 (5x5)   2:0 Дебраск (Пастрняк, Макэвой) – 47:32 (5x4)   2:1 Типпетт (Хейз, Деанджело) – 49:48 (5x4)   3:1 Крейчи (Заха, Линдхольм) – 50:04 (5x5)   4:1 Крейчи (Фолиньо, Холл) – 56:21 (5x4)
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