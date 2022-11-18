Овечкин рассказал, как нужно играть «Вашингтону», чтобы добиться победы в следующем матче

37-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал рецепт для победы «столичных» в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ после того, как уступили в третьей встрече кряду – на этот раз «Сент-Луис Блюз» (4:5 Б).

«Если «Вашингтон» будет играть так, как мы играли в последних двух периодах с «Сент-Луисом», то сразу добьёмся положительного результата», — приводит слова Александра журналистка Washington Post Саманта Пелл в «Твиттере».

Отметим, что после первого периода матча с «Сент-Луисом» игроки «Вашингтона» проигрывали со счётом 0:3, а второй и третий периоды смогли выиграть 2:1 и 2:0 соответственно. Исход матча решила серия штрафных бросков, в которой сильнее оказались хозяева.

Напомним, в следующем матче «Вашингтон» начнёт домашнюю серию игрой с «Колорадо Эвеланш». Встреча состоится в ночь на воскресенье, 20 ноября. Начало – в 3:00 мск.

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