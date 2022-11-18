30 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в овертайме от «Сиэтла»

В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.
Дублем в составе хозяев отметился защитник Джастин Шульц, в том числе забивший победный гол в овертайме. Ещё одна шайба «Сиэтла» на счету Джареда Маккэна. В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Мика Зибанежад и Винсент Трочек. Игорь Шестёркин отразил 30 из 33 бросков по воротам. Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин результативными очками не отметился, заработав показатель полезности «-1».
«Сиэтл» прервал серию поражений из двух игр и в следующем матче на своём льду встретится с «Лос-Анджелес Кингз». «Рейнджерс» следующий матч проведут на выезде с «Сан-Хосе Шаркс» 20 ноября.
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