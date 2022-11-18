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30 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в овертайме от «Сиэтла»

30 сейвов Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в овертайме от «Сиэтла»
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В Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Сиэтл Кракен» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Дублем в составе хозяев отметился защитник Джастин Шульц, в том числе забивший победный гол в овертайме. Ещё одна шайба «Сиэтла» на счету Джареда Маккэна. В составе «Рейнджерс» шайбы забросили нападающие Мика Зибанежад и Винсент Трочек. Игорь Шестёркин отразил 30 из 33 бросков по воротам. Российский нападающий «синерубашечников» Артемий Панарин результативными очками не отметился, заработав показатель полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2022, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Макканн (Борген, Эберле) – 02:45 (5x5)   1:1 Зибанеджад (Крайдер, Трочек) – 14:58 (5x4)   2:1 Шульц (Бураковски, Шварц) – 49:27 (5x5)   2:2 Трочек (Гудроу, Фокс) – 58:06 (6x4)   3:2 Шульц (Эберле, Данн) – 63:39 (3x3)

«Сиэтл» прервал серию поражений из двух игр и в следующем матче на своём льду встретится с «Лос-Анджелес Кингз». «Рейнджерс» следующий матч проведут на выезде с «Сан-Хосе Шаркс» 20 ноября.

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