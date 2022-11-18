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Бобровский пропустил 4 гола с 11 бросков и был заменён после первого периода с «Далласом»

Бобровский пропустил 4 гола с 11 бросков и был заменён после первого периода с «Далласом»
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В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был заменён после первого периода, пропустив четыре гола и отразив семь бросков. Процент отражённых бросков россиянина составил 63,6%.

В текущем сезоне НХЛ Бобровский одержал четыре победы в десяти матчах, пропустил 32 шайбы и продемонстрировал процент отражённых бросков 89,5%. Напомним, россиянин является самым высокооплачиваемым голкипером в текущем сезоне НХЛ с зарплатой в $ 12 млн. Следующий матч «Флорида» проведёт с «Калгари» 20 ноября.

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