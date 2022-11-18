«Впечатление, что человек заблудился и потерял контроль». Крылов — о работе Волкова

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мыслями о работе бывшего генерального менеджера клуба Алексея Волкова.
«Откровенно вам говорю, я вообще никогда не вмешивался в деятельность по формированию состава при работе Волкова. Только помогал по некоторым фамилиям, когда, очевидно, сам Волков не мог решить вопрос — в том числе, например, по Ткачёву. То, что творились в последние несколько месяцев, в том числе предложения по тем вратарям… В моём понимании, это уже полный неконтроль и нерешение вопроса. Тогда я по большому счёту в первый раз вмешался и наложил вето на такое решение. Скажу больше, там было ещё несколько моментов, которые нам предлагались. Было, ещё раз говорю, полное впечатление, что человек заблудился и полностью потерял контроль над процессом», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 18 ноября 2022
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