Нападающего СКА дисквалифицировали на три матча за грубый удар соперника коленом

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод, произошедший в конце второго периода встречи Фонбет Чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и СКА.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Никиту Комарова по п.1.7. статьи 28 дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

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Отметим, что в конце второй 20-минутки нападающий санкт-петербургской команды ударил коленом хоккеиста «Ак Барса» Никиту Евсеева. Защитнику казанцев понадобилась помощь, чтобы подняться со льда, после чего он ушёл в раздевалку. Комарову выписали удаление до конца матча.