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Овечкин обошёл легенду НХЛ Халла по количеству гостевых матчей с 3+ очками среди вингеров

Овечкин обошёл легенду НХЛ Халла по количеству гостевых матчей с 3+ очками среди вингеров
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сент-Луис Блюз».

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», российский форвард провёл 63-ю гостевую встречу, в которой набрал не менее трёх очков. Благодаря этому Овечкин вышел на единоличное третье место по соответствующему показателю среди крайних нападающих, обогнав легендарного хоккеиста Бретта Халла. Больше таких матчей только на счету Яри Курри (69) и Яромира Ягра (80).

Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:4 по буллитам.

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