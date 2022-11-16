The Athletic — о провалах: в прошлом году Овечкин и Кузнецов взвалили «Кэпс» на свои плечи

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир поделился интересным статистическим фактом, связанным с «Вашингтон Кэпиталз». Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов на двоих набрали 27 очков.

«Здесь не к чему придраться. Но в то же время это не так здорово, как горячее начало сего дуэта в прошлом сезоне. «Кэпс» также потрепало в первые несколько месяцев прошлого сезона. Не до такой степени, как сейчас, но ключевые моменты были отодвинуты на второй план. Они не только преодолели кризис, но и после 17 матчей оказались на вершине турнирной таблицы НХЛ.



Как? Овечкин и Кузнецов взвалили команду на свои плечи. Фактически за то же количество матчей они набрали в сумме на 10 очков больше, чем сейчас. Тем временем Уилсон и Карлсон набрали по 14 очков каждый. В этом году, конечно, Уилсону ещё предстоит попробовать себя на льду, в то время как Карлсон пропустил шесть матчей и большую часть седьмой.



Если «Кэпс» найдут способ удержаться на плаву, им потребуются звёзды и незвёздные снайперы, чтобы усилить свою игру», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.