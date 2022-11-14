The Athletic — о погоне Овечкина: чувак, за восхождением на вершину будет весело наблюдать

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ответил на вопрос, влияет ли погоня российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на то, как именно будет формироваться состав команды в ближайшие годы.
«Да. В определённой степени. Как я неоднократно говорил, если не считать финиша на 32-м месте или какой-либо другой непредсказуемой катастрофы, я не предвижу полной перестройки в ближайшие годы. Обновить? Возможно. Но я просто не могу представить себе перестройку по принципу «продай всё и начни заново», как мы видели в 2004 году.
Цель на следующие несколько лет, вероятно, будет вам знакома: сделать достаточно для того, чтобы оставаться интересными и конкурентоспособными, а затем надеяться вспыхнуть в будущем, получить удобного соперника в первом раунде и ещё раз начать погоню за Кубком. Однако, если это не осуществится, возьмите попкорн, потому что это будет «Ови шоу». Пара лет между тем, как он обойдёт Горди Хоу и будет приближаться к Уэйну Гретцки, может быть довольно скучной. Но, чувак, за восхождением на вершину будет весело наблюдать, когда он окажется в пределах досягаемости», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.
- 14 ноября 2022
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