Болельщика, выбежавшего на лёд в матче «Ак Барс» — СКА, арестовали на 10 суток

Болельщик, выбежавший на лёд во время встречи Фонбет Чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и СКА, арестован на 10 суток, сообщает «БИЗНЕС Online». Отмечается, что решение об административном аресте было принято сегодня, 18 ноября, Ново-Савиновским районным судом Казани.

Кроме того, фанату запретили посещать спортивные мероприятия на протяжении ближайшего года. Болельщика, которому 24 года, зовут Талип Миннегалиев. Вероятнее всего, он занимается пранками.

Отметим, что «Ак Барс» может получить штраф в размере 500 тыс. рублей на основании регламента КХЛ — за появление посторонних лиц на льду.



Напомним, вчера, 17 ноября, Миннегалиев в конце матча встал на борт, перепрыгнул через оградительное стекло и попал на лёд.