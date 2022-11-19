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Абаскаль поддерживал «Спартак» на трибуне, Монро посылала поцелуи. Фото победы ЦСКА

Абаскаль поддерживал «Спартак» на трибуне, Монро посылала поцелуи. Фото победы ЦСКА
Абаскаль поддерживал «Спартак» на трибуне
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой номинальных гостей со счётом 4:2 (0:1, 3:1, 1:0).

На игре присутствовал главный тренер футбольного «Спартака» Гильермо Абаскаль. Вместе с ним за матчем следил бывший вратарь красно-белых Артём Ребров.

Отметим, что это поражение стало первым для главного тренера красно-белых Игоря Гришина.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в Балашихе сыграет с «Витязем». «Спартак» примет «Локомотив». Оба матча состоятся 20 ноября.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

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