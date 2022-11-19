Голкипер «Далласа» Скотт Уэджвуд избежал серьёзной травмы и скоро вернётся на лёд

Голкипер «Далласа» Скотт Уэджвуд, повредивший спину в матче с «Флоридой Пантерз», избежал серьёзной травмы и вернётся в строй со дня на день, сообщает пресс-служба «Старз».
«Сегодня ему лучше, так что есть некоторые положительные признаки. Он почувствовал себя значительно лучше, приехал на каток. Потенциально завтра сможет кататься.
Я могу пересчитать по пальцам одной руки количество парней, которых уносили со льда на носилках. Когда вы видите носилки, вы понимаете, что, скорее всего, случилось что-то серьёзное», — цитирует главного тренера «Далласа» Питера Дебура официальный сайт «звёзд».
Напомним в середине матча Уэджвуд отразил бросок нападающего «Флориды» Антона Лунделла и схватился за спину. Голкипера унесли со льда на носилках. В текущем сезоне 30-летний вратарь провёл восемь матчей, в которых показал процент отражённых бросков 90,4%.
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