Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Авангарда» рассказал, почему играет без замен

Вратарь «Авангарда» рассказал, почему играет без замен
Комментарии

Вратарь «Авангарда» Василий Демченко рассказал, что в матче с «Ак Барсом» (2:1 ОТ) обе команды старались сыграть строго в обороне и исключить ошибки. Матч был похож на встречу в плей-офф. Также голкипер рассказал, почему играет без замен много матчей подряд с 15 сентября.

«Долго пристреливались, потому что игра была до ошибки, как в плей-офф. В третьем периоде старались не допустить эту ошибку. Пока команда выигрывает, наверное, меня и не меняют. Так бы уже давно, наверное, Андрею (Мишурову. — Прим. «Чемпионата») дали сыграть. У нас отличный вратарь второй. Андрюха здорово играет, ему просто нужно время немного войти в этот ритм», — передаёт слова Демченко корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, «Авангард» вырвал победу в овертайме у казанского «Ак Барса» благодаря голу Владимира Ткачёва. Арбитры встречи засчитали шайбу после долгого видеопросмотра на предмет помехи вратарю.

Новость по теме
«Авангард» продлил победную серию, обыграв «Ак Барс» в овертайме на домашнем льду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022