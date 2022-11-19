Вратарь «Авангарда» рассказал, почему играет без замен

Вратарь «Авангарда» Василий Демченко рассказал, что в матче с «Ак Барсом» (2:1 ОТ) обе команды старались сыграть строго в обороне и исключить ошибки. Матч был похож на встречу в плей-офф. Также голкипер рассказал, почему играет без замен много матчей подряд с 15 сентября.
«Долго пристреливались, потому что игра была до ошибки, как в плей-офф. В третьем периоде старались не допустить эту ошибку. Пока команда выигрывает, наверное, меня и не меняют. Так бы уже давно, наверное, Андрею (Мишурову. — Прим. «Чемпионата») дали сыграть. У нас отличный вратарь второй. Андрюха здорово играет, ему просто нужно время немного войти в этот ритм», — передаёт слова Демченко корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Напомним, «Авангард» вырвал победу в овертайме у казанского «Ак Барса» благодаря голу Владимира Ткачёва. Арбитры встречи засчитали шайбу после долгого видеопросмотра на предмет помехи вратарю.
- 19 ноября 2022
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