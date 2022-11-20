Кучеров догнал Ларионова в списке бомбардиров всех времён НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.
У «Тампы» забивали Алекс Киллорн, Стивен Стэмкос, а также российский нападающий Никита Кучеров, который по ходу игры отметился двумя результативными передачами. Благодаря 3 (1+2) набранным очкам в матче Кучеров достиг отметки в 644 (256+388) очка за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. На это ему потребовалось 580 игр.
По этому показателю Кучеров догнал в списке бомбардиров всех времён НХЛ легендарного Игоря Ларионова, в активе которого 644 (169+475) очка в 921 матче регулярки НХЛ. Теперь два хоккеиста делят 14-е место среди лучших российских бомбардиров за историю лиги. Следующей целью для Кучерова является результат главного тренера сборной России Алексея Жамнова (719).
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