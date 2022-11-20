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Гол Макдэвида в овертайме принёс победу «Эдмонтону» в матче с «Вегасом»

Гол Макдэвида в овертайме принёс победу «Эдмонтону» в матче с «Вегасом»
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В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал результативную передачу. Немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль также набрал два очка — забил гол и отдал результативную передачу. Форвард «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс отметился тремя результативными передачами. За гостей дублем отметился Марк Стоун, один из голов капитан «Вегаса» забил со штрафного броска, назначенного за фол Райана Мюррея в начале второго периода.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 ноября 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Фёгеле (Ньюджент-Хопкинс, Мюррей) – 01:56 (5x5)   1:1 Колесар (Теодор, Хауден) – 16:22 (5x5)   1:2 Стоун – 24:09 (бул)   2:2 Драйзайтль (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 30:29 (5x5)   3:2 Хайман (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 40:38 (5x4)   3:3 Стоун (Теодор, Айкел) – 51:33 (5x5)   4:3 Макдэвид (Нурс, Драйзайтль) – 61:17 (3x3)

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде 22 ноября. «Вегас» на своём льду примет «Оттаву Сенаторз» 24 ноября.

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