Гол Макдэвида в овертайме принёс победу «Эдмонтону» в матче с «Вегасом»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал результативную передачу. Немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль также набрал два очка — забил гол и отдал результативную передачу. Форвард «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс отметился тремя результативными передачами. За гостей дублем отметился Марк Стоун, один из голов капитан «Вегаса» забил со штрафного броска, назначенного за фол Райана Мюррея в начале второго периода.

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В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде 22 ноября. «Вегас» на своём льду примет «Оттаву Сенаторз» 24 ноября.