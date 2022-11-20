Гол Макдэвида в овертайме принёс победу «Эдмонтону» в матче с «Вегасом»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 4:3.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил победную шайбу в овертайме, а также отдал результативную передачу. Немецкий нападающий «нефтяников» Леон Драйзайтль также набрал два очка — забил гол и отдал результативную передачу. Форвард «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс отметился тремя результативными передачами. За гостей дублем отметился Марк Стоун, один из голов капитан «Вегаса» забил со штрафного броска, назначенного за фол Райана Мюррея в начале второго периода.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В следующем матче «Эдмонтон» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз» на выезде 22 ноября. «Вегас» на своём льду примет «Оттаву Сенаторз» 24 ноября.
- 20 ноября 2022
-
10:01
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
08:48
-
08:25
-
08:19
-
08:08
-
08:04
-
07:43
-
07:31
-
07:15
-
07:10
-
07:02
-
06:57
-
06:50
-
06:45
-
05:54
-
05:41
-
05:29
-
03:21
-
03:03
- 19 ноября 2022
-
23:51
-
23:44
-
23:37
-
22:49
-
22:41
-
22:21
-
22:05
-
21:51
-
21:37
-
21:31
-
21:12
-
21:08
-
21:02